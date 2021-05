¡Una máscara de tres! 'Mask Singer USA' vuelve a sorprender con este trío de cantantes de los 90

Mientras nos preparamos para el esperado regreso de la segunda edición de 'Mask Singer', que llega este lunes a Antena 3, y que contará de nuevo con Arturo Valls como presentador, la edición norteamericana del formato ha dejado sin habla a todos al desenmascarar a sus últimos concursantes.

El programa estadounidense regresó este miércoles para vivir sus cuartos de final de la edición. Durante el espectáculo, los fans pudieron ver las actuaciones de las cinco celebridades disfrazadas que aún se encontraban en la competición: The Piglet, The Black Swan, The Russian Dolls, The Chameleon y The Yeti.

The Russian Dolls, o muñecas rusas, cuya máscara estaba formada por más de una persona, ofreció una divertida versión de 'I'm Still Standing' de Elton John, pese a ello, fueron eliminados.

El panel de detectives del programa, formado por Robin Thicke, Nicole Scherzinger, Ken Jeong y Jenny McCarthy, y junto al invitado Rob Riggle, hicieran sus últimas conjeturas, entre las que se comentó entre risas que las muñecas rusas podrían ser el reparto al completo de 'Glee'. Así, llegó el momento de que se desenmascararan.

Tras desenroscar la mitad superior de la muñeca, que era más grande para poder dar cabida a los tres, se reveló que el trío que estaba adentro no era otro que ¡el de los hermanos Hanson! Isaac Hanson, Taylor Hanson. y Zac Hanson se encontraban dentro.

Scherzinger, McCarthy y Riggle fueron los más emocionados al descubrirlo, ya que todos nombraron a Hanson como sus últimas conjeturas.

Cuando se les preguntó por qué eligieron participar, Zac compartió: "Fue una especie de oportunidad única de hacer algo muy diferente y también, ya sabes, tocar para una audiencia completamente nueva". Puedes ver el momentazo en este vídeo.