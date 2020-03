Corrían finales de los 80 cuando Mark-Paul Gosselaar interpretó por primera vez a Zack Morris en la desconocida serie en nuestro país 'Good Morning, Miss Bliss', y más tarde llegaría la famosa 'Salvados por la campana', emitida en Antena 3.

Ahora se está preparando el reboot de 'Salvados por la campana', y el actor ha querido compartir una imagen de su proceso de caracterización para volver a convertirse en Zack Morris. Puedes ver la imagen en el vídeo de arriba.

En la vida real el actor no tiene el pelo rubio y es bastante más rizado, por lo que parece que se ha recurrido a una peluca para esta nueva entrega de la serie. No sabemos si cuando Mark Paul Gosselaar hizo la foto el look ya estaba terminado, pero lo cierto es que el corte de pelo parecen más propios de una mujer de mediana edad.

La sinopsis de la nueva serie ya ha adelantado que Zack Morris es ahora el gobernador de California, ¿es este el pelo con el que te lo imaginabas tú?

Él añade: "uno de estos rubios va a ser Zack Morris", ¡y es que comparte tonalidad de rubio con su estilista!

Seguro que te interesa:

El reencuentro de los protagonistas de 'Salvados por la campana'