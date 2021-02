Marilyn Manson responde a las acusaciones de abusos sexuales por parte de Evan Rachel Wood ('Westworld')

La actriz Evan Rachel Wood emitía recientemente un comunicado a través de Instagram en el cual acusaba al cantante Marilyn Manson de haber abusado de ella en repetidas ocasiones. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Él comenzó a hacerme grooming cuando era una adolescente y abusó de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Terminé viviendo con miedo a represalias, calumnias o chantajes", explicaba.

Poco después de tal confesión, la oleada de reacciones no se hacía esperar. A pesar de no existir una sentencia judicial respecto a las acusaciones, el sello discográfico Loma Vista Recordings ha decidido romper lazos con el artista, asegurando que no volverán a trabajar con él. También la serie 'American Gods' ha comunicado que eliminará la aparición de Manson en un capítulo en el que había participado.

Manson ha querido defenderse de estas acusaciones y, al igual que Rachel Wood, ha compartido en su cuenta de Instagram un comunicado a través del cual negaba que tales afirmaciones fueran ciertas.

"Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad".

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", concluía.

Tras la acusación de Evan Rachel Wood, hasta otras 4 mujeres decidían compartir a través de sus redes sociales nuevas acusaciones sobre presuntos abusos contra ellas por parte del músico.

