Marge Simpson entra en la cárcel de 'Orange is the New Black'

No es una novedad que los creadores de 'Los Simpson' introduzcan escenarios y personajes conocidos ya por la audiencia.

'Los Simpson' cerraba la vigésimo séptima temporada de la serie con un episodio homenaje a 'Orange is the New Black'. En el capítulo, titulado "Orange is the New Yellow", podemos ver a Marge Simpson internada en la cárcel por haber dejado a su hijo Bart solo en el parque sin supervisión.

En la imagen se puede apreciar una caricatura simpsonizada de Red (Kate Mulgre) y Crazy Eyes (Uzo Aduba), ambas presas en Litchfield.

Después del episodio en el que Homer Simpson respondía en directo a las preguntas de la audiencia, 'Los Simpson' despiden la temporada con un guiño a la serie que ha convertido el color naranja en el nuevo negro. 'Orange is the new black' regresa el 17 de junio a Netflix con su cuarta temporada.