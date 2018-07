Malia Obama es la nueva becaria de la serie 'Girls'

Malia Obama, la hija mayor del presidente de Estados Unidos, ha comenzado una nueva andadura como becaria en el mundo de la producción, esta vez en la serie de HBO 'Girls', según informa el diario US Weekly.



No es la primera vez que Malia trabaja en una producción televisiva, ya había hecho sus pinitos en este mundo. El año pasado trabajó como asistente de producción en 'Extant', la serie que se estrenó el 22 de junio en laSexta, protagonizada por Halle Berry y producida por Steven Spielberg para la cadena CBS. En esta ocasión, Malia ayudó con los temas informáticos y tomó la pizarra en una toma, según afirma un portavoz de la producción.



Malia, que cuenta con 17 años, está a punto de graduarse, por lo que parece que la joven está empezando a relacionarse con la gente adecuada para asegurarse de que realmente quiere dedicarse en un futuro a la industria del cine. La joven ha sido vista en la sede de la escuela de artes Tisch de la Universidad de Nueva York y también ha visitado la sede del campus de la Universidad de Columnia, Stanford y Berkeley.



Su padre, Barack Obama, ha asegurado que está aprendiendo a tragarse las lágrimas "para no avergonzarla" cuando llegue el momento de la graduación de su hija.



Malia está empezando a encaminar su vida profesional aunque las normas serán las mismas mientras siga viviendo con sus padres: Facebook está prohibido, entre semana la televisión está vetada, el ordenador se usa exclusivamente para las tareas escolares, debe cenar con sus padres y seguir una dieta equilibrada acorde con la campaña en favor de la vida saludable que lleva su madre, la primera dama de Estados Unidos.