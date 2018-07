Maisie Williams es guerrera dentro y fuera de la pequeña pantalla. La actriz que da vida a Arya Stark en 'Juego de Tronos' ha respondido con ironía y enfado en Twitter a un titular machista sobre su elección de vestuario para un acto benéfico.



Williams respondió a través de su cuenta de Twitter a un titular publicado por el diario 'Daily Mail' sobre su elección de vestuario en un reciente evento benéfico. "La actriz de 'Juego de Tronos' Maisie Williams, sin sujetador con un vestido de encaje en una fiesta de máscaras benéfica" se podía leer en la noticia publicada por el tabloide.



La reacción de la actriz fue publicar un pantallazo de este enunciado junto a uno alternativo en su cuenta de Twitter: "Titular alternativo: La actriz de Juego de Tronos Maisie Williams ayuda a recaudar miles de libras en el baile máscaras de verano para NSPCC".

Alternative

Game of Thrones actor, Maisie Williams, helps raise thousands at a Summer Masquerade Ball for @NSPCC 🐸☕️ pic.twitter.com/tsDgOJTTcy