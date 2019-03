Maisie Williams: "Le clavaría la espada en el ojo a Walder Frey"

Maisie Williams prepara la venganza de los Stark. La actriz que interpreta a Arya en la ficción 'Juego de Tronos' ha charlado con sus seguidores a través de Twitter tras el final de la tercera temporada y el revuelo causado entre la audiencia con la emisión del capítulo "The Rains of Castamere".



Según recoge la revista 'Rolling Stone', durante una charla con los seguidores de la ficción en Twitter, la actriz ha explicado que no sabe qué pasó por su mente durante el rodaje de la escena final de la temporada. "Estaba llena de adrenalina", ha añadido.



Cuando le han preguntado sobre qué le diría a Walder Frey si tuviera la oportunidad Williams ha contestado que "no le diría nada, simplemente le clavaría la espada en el ojo hasta que saliera por la parte posterior de su cabeza".



Además de trabajar en 'Juego de Tronos', Williams se ha confesado como una gran fan de la ficción. La actriz ha continuado explicando que le da mucha vergüenza verse a sí misma en la televisión.



Williams también ha señalado que el momento más emotivo que ha vivido durante el rodaje de la serie fue cuando le dijo a Joe Dempsie, que encarna a Gendry: "Yo puedo ser tu familia".



En lo referente a su trabajo con Rory McCann, que da vida a El Perro, Williams ha subrayado que debido a la diferencia de altura le duele el cuello de mirar siempre hacia arriba. A pesar de este inconveniente la actriz ha añadido que el actor "es muy guay y muy divertido".



'Juego de Tronos' ha supuesto el primer trabajo como actriz para Williams, quien ha confesado "que nunca antes había pensado en actuar". Además, la ficción ha lanzado a la actriz a la fama y la ha convertido en una de las preferidas entre los fans de la serie.



El último capítulo de la tercera temporada de 'Juego de Tronos' vio la luz el pasado domingo 9 de junio y superó los 5,4 millones de espectadores. La cuarta tanda de capítulos de la serie basada en los libros de George R.R. Martin, cuyo rodaje comenzará en los próximos meses, todavía no tiene fecha de estreno.