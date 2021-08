¿Llegará el final de 'El cuento de la criada con la temporada 5? Esto es lo que responde sus creadores

'El cuento de la criada' ha sido una de las series con mayor éxito de los últimos tiempos y no es de extrañar. La adaptación de las novelas de Margaret Atwood, entró muy fuerte desde su estreno en 2017, llegando a ganar el premio Emmy a mejor serie dramática por aquella espectacular primera temporada. El éxito ha sido tan grande, que ya preparan un spin-off llamado 'The Testaments'.

Los fans continúan deseosos de ver cómo seguirán las aventuras de June (Elisabeth Moss) y esto no sorprende, ya que el final de la temporada 4 dejó muchas incógnitas abiertas. A partir de aquí avisamos que habrá SPOILERS, por lo que si aún no has visto la serie, ya sabes lo que hacer.

La venganza se apoderó de aquel final, con la muerte de Fred Waterford a manos de June, la cual había logrado huir de Gilead. Además, Serena recibe una carta de June, con el dedo de su marido con el anillo puesto. Así los fans necesitan saber lo que vendrá próximamente a la serie. Y los creadores de 'El cuento de la criada' han desvelado los planes de futuro que tienen.

¿Se acerca el final de 'El cuento de la criada'? Esto dicen sus creadores

La temporada 5 sigue con los planes establecidos y los fans se preguntan si el final de June Osborne en 'El cuento de la criada' está cerca. Y Jordan Helamn, director de guiones originales de Hulu, ha hablado sobre los planes que hay con la serie: "El éxito de 'El cuento de la criada' es algo primordial para nosotros. Con esto dicho, lo que es más importante para nosotros es terminar la serie de una manera creativa que se sienta orgánica, por lo que estamos en constante comunicación", cuenta en Deadline.

"De hecho, ahora mismo, estamos hablando con Bruce Miller, Lizzie Moss y Warren Littlefield, sobre la cual es la mejor forma posible para terminar 'El cuento de la criada'. Aún no hemos llegado a una respuesta... Imagino que vamos a poder responder a esa pregunta en los próximos meses", termina diciendo.

