El estreno de la segunda temporada de 'UnREAL' está previsto para junio de este año y contará con diez episodios. Pero esta no es la única novedad. Lifetime ha confirmado que lanzará un spin-off de 'UnREAL' sobre el personaje favorito de la audiencia, Faith, interpretado por Breeda Wool.



Escrita y producida por Sarah Gertrude Shapiro, 'The Faith Diaries', seguirá a la protagonista, Faith, y su novia Amy en un viaje a Los Ángeles para conseguir entrar en el complicado mundo de Hollywood.



'The Faith Diaries' llegará después del estreno de la segunda temporada de 'UnREAL', previsto para el 6 de junio de este año.