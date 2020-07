Lili Reinhart ('Riverdale') vive una desgarradora historia de amor en el primer tráiler de 'Chemical Hearts'

Tras su salto a la fama con 'Riverdale', el año pasado Lili Reinhart tuvo la oportunidad de estrenarse en el mundo de Hollywood con la película 'Estafadoras de Wall Street', pero ahora vuelve a salirse de su área de confort en una nueva película en la que también ha contribuido como productora ejecutiva, 'Chemical Hearts'.

En ella compartirá pantalla con el actor Austin Abrams, que se ha dado a conocer principalmente por su participación en la serie 'This is us' como el novio de Kate en su versión adolescente.

Según la joven actriz sobre la cautivadora historia del proyecto, contaba a EW:

"Trata de jóvenes historias de amor que no tienen finales felices, historias que necesitan ser contadas. Chemical Hearts es el tipo de película que retrata el amor joven en una luz realista, en el sentido de que es jodidamente doloroso a veces. Y a menudo no funciona de la manera que quieres. Y puedes tener una idea de alguien y que no estén a la altura de lo que quieres que sean".

