El 4 de marzo de 2019 falleció Luke Perry tras sufrir un derrame cerebral por el que estuvo ingresado durante días. Doce meses después muchos de los que le conocieron han querido recordarle escribiendo sobre él y cómo se sienten tras su muerte.

Lili Reinhart, la actriz que interpreta a Betty Cooper en 'Riverdale', ha sido una de ellas. La joven intérprete ha hablado en un mensaje publicado en Twitter de lo difícil que es hacerse a la idea de que Luke Perry no volverá.

"No me puedo creer que perdiéramos a Luke Perry hace un año. Sigue siendo muy surrealista. Le echamos mucho de menos. Es difícil decir algo más que explique la magnitud de que él no esté aquí".

Camila Mendes, Veronica en la misma ficción, también ha querido recordarle. Lo ha hecho así a través de su cuenta de Instagram.

