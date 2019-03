Liam Cunningham revela que hizo el 'casting' para otro personaje de 'Juego de Tronos'

Liam Cunningham ha concedido una entrevista con la revista GQ donde ha confesado un secreto de la producción de 'Juego de Tronos': el actor hizo el 'casting' para interpretar a otro personaje.

Cunningham no ha querido especificar a cuál: "No sería justo para el otro actor". En la entrevista ha declarado que en cuanto hizo la prueba, quiso formar parte de la ficción desde la primera temporada, pero no consiguió entrar hasta la entrega siguiente.

"Contactaron conmigo y me dijeron: 'Trata sobre dragones'. Yo dije: 'Parad ahí'. Ellos contestaron: 'Es HBO'. Yo dije: 'Enviadme el guion'. Leí el guion, se me erizó el pelo de la nuca. Corrí hacia mi agente y le dije: 'Méteme ahí inmediatamente'", recuerda el intérprete antes de admitir que la prueba de 'casting' no salió como esperaba.

La octava temporada de 'Juego de Tronos' se encuentra en pleno rodaje y no veremos el resultado final hasta 2019.