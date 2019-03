Lena Headey | Agencias

Lena Headey es la última de las estrellas televisivas que ha compartido con sus seguidores en redes sociales sus problemas de salud. Hace unos días, la actriz de 'Stranger Things' Shannon Purser aconsejó a quien sufra depresión o se autolesione, como ella, no ver la serie 'Por 13 Razones'. La actriz de 'Juego de Tronos' ha comentado abiertamente sus problemas de salud en Twitter con unos mensajes publicados hace unos días. Lena Headey sufre de depresión y ansiedad, según ha confirmado en su cuenta oficial. Un usuario le preguntó por Twitter si alguna vez se había sentido insegura, a lo que ella contestó que exactamente insegura no. "Pienso demasiado. Estoy familiarizada con la depresión y tengo una gran ansiedad", publicó la actriz. "La ansiedad es una bestia. Tienes que hablar con las bestias y luego dejarlas libres. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Es bueno practicar", continuó. "Te engañas al pensar. No tienes suficiente. No eres suficiente. Suficientemente guapo. Suficientemente delgado. Suficientemente rico. Suficientemente capacitado. Suficientemente exitoso", ha explicado Headey. Muy pronto volveremos a ver a la actriz como Cersei Lannister en la séptima temporada de 'Juego de Tronos', que se estrena el próximo 16 de julio en HBO (podrá verse simultáneamente en HBO España).

I overthink for sure. I am familiar with depression. I get HUGE anxiety (always fun 😫) Insecure, not really. https://t.co/5dwrO4ByYz — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 de abril de 2017

Anxiety is a beast. You have to talk to beasts. Release them back into the wild. Easier said than done I know but still. Good to Practice. — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 de abril de 2017

Anxiety. Depression. It's real and it's chemical. It's also spiritual. .. stay with me everyone (and before you ask, yes I'm ok) — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 de abril de 2017

Tricked into thinking. You don't have enough. You're not enough. Pretty enough. Thin enough. Rich enough. Capable enough. Successful enough. — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 de abril de 2017

It's been lost to greed and aspiration, no wonder we have anxiety, no wonder we overthink ..we're slammed with bullshit. ... — lena headey (@IAMLenaHeadey) 13 de abril de 2017