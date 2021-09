Lena Dunham se casa en secreto con el cantante Luis Felber meses después de confirmar su relación

La actriz y creador de 'Girls', Lena Dunham, está de enhorabuena y es que, según confirma el medio 'People', se habría casado este fin de semana pasado con el cantante británico-peruano Luis Felber, conocido como Attawalpa.

Pocos son los detalles que se conocen del enlace y, por el momento, ninguno de los novios se ha pronunciado al respecto. Solo Luis ha publicado en Instagram un stories con la canción 'This Will Be Our Year' de The Zombies que subtituló con dos corazones morados y un emoji alienígena.

La noticia de la boda ha sorprendido a muchos ya que fue el pasado mes de abril cuando Lena Dunham confirmaba que tenía novio en una entrevista apara 'The New York Times': "Han pasado unos meses. Me siento muy afortunada", afirmaba para después decir que Luis era "la persona más grande que he conocido".

Desde entonces la actriz ha compartido varias imágenes de los dos en su cuenta personal de Instagram. La primera que subió a la red social fue por el cumpleaños del artista donde decía: " Feliz Cumpleanos Luis. Cuando tenía 3 semanas en el centro de Manhattan, no tenía idea de que iba a nacer un bebé en Inglaterra (¡Winchester, nada menos!) Que entraría como cohete en mi vida, vistiendo una redecilla verde lima de vellón polar, y desafiaría tanto muchas de mis creencias sobre mí y el mundo con un abandono mágico. Todos los que entran en contacto contigo, de forma creativa, emocional, accidental, tienen suerte. Pero yo soy la más afortunada, porque esa redecilla está ahora en nuestra cómoda compartida. "La calidez de tu amor es como la calidez del sol y este será nuestro año, tardó mucho en llegar". Feliz cumpleaños".

Su debut como pareja lo hicieron el pasado mes de agosto en la alfombra roja del Festival de Cine de Sundance en Londres tras asistir a la proyección de la película 'Zola'.