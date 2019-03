Lego recrea la brutal escena de Negan en 'The Walking Dead'

¡CUIDADO! CONTIENE SPOILERS

Lego ha reproducido escenas de otras series como 'Arrow' o 'Los Simpson', pero con este vídeo nos ha dejado sin palabras: la escena más esperada desde el final de la sexta temporada de 'The Walking Dead' recreada magistralmente con estos muñecos. Aunque hayas jugado muchas veces con piezas Lego, si no has visto el estreno de la séptima temporada de la serie de AMC, mejor no veas este vídeo.