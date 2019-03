Larga vida a 'Breaking Bad'

'Better Call Saul' se centra en el personaje del abogado Saul Goodman (Bob Odenkirk) y muestra su vida antes de comenzar a trabajar para Walter White, el protagonista de la serie original. Se trata de un proyecto concebido por el creador de 'Breaking Bad', Vince Gilligan, junto al guionista y productor Peter Gould. Ambos incorporaron el personaje de Goodman en la segunda temporada de la serie y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores, gracias a sus necesarias dosis de comedia en una trama repleta de tensión y dramatismo.



La precuela, que se emitirá a partir de noviembre en el canal AMC, se rodará a partir de mayo en Albuquerque (Nuevo México) y en ella participará también otro viejo conocido como Jonathan Banks, quien encarnaba al investigador privado Mike Ehrmantraut en 'Breaking Bad'. "Pensamos que, sobre todo, será una precuela", admitió Gilligan recientemente a la revista Entertainment Weekly, "pero lo maravilloso acerca de la cronología fracturada que empleamos en 'Breaking Bad' durante años es que a la audiencia no le sorprenderá si saltamos en el tiempo". "Así que es posible que hagamos eso, y que veamos el pasado y el futuro de esos personajes", añadió.



Esas palabras dejan abierta la puerta a un posible regreso, por pequeño que sea, de la pareja formada por Walter y Jesse Pinkman (Aaron Paul). Se espera, no obstante, que 'Better Call Saul' tenga un cariz menos oscuro que la serie nodriza. A lo largo de cinco temporadas, 'Breaking Bad' siguió las andanzas de Walter White, un profesor de química que, de forma inesperada, adopta un estilo de vida criminal tras serle diagnosticado un cáncer de pulmón terminal y marcarse el objetivo de reunir el dinero suficiente para que su familia no sufra penurias económicas.



La serie, una de las obras cumbre de la televisión moderna, se hizo con el Emmy y el Globo de Oro al mejor drama en las pasadas ediciones de esos premios. "'Better Call Saul' tiene que ser una serie diferente", manifestó Gilligan. "Tiene que sustentarse en sus propias piernas; si no fuera así, no tendría sentido hacerla. Será el mundo de Saul Goodman, no el de Walter White. Aunque habrá paralelismos, tendrá un estilo diferente. Si no, no sería satisfactorio. Esa es la palabra clave. Queremos satisfacer", agregó.



Por ahora la serie, que en principio arrancará con 24 episodios de una hora, está cerrando el proceso de castin, centrado en dar con los actores que encarnarán a los miembros del bufete de abogados liderado por Goodman. Aunque a buen seguro el proyecto saciará la sed de los fans de 'Breaking Bad', habrá que esperar hasta el otoño de 2015 para conocer los entresijos de ese universo gracias a las memorias de Cranston. "Con este libro quiero contar las historias de mi vida y revelar los secretos y mentiras que he vivido durante seis años rodando 'Breaking Bad'", indicó el intérprete en un comunicado anunciando la obra aún sin título que será publicada por la editorial Scribner.



Cranston, ganador de tres premios Emmy por su icónico papel en la serie, reconoció que ese personaje le enseñó "muchas cosas, algunas útiles y otras peligrosas". La editorial, por su parte, concede que el actor "escribe como actúa: con un compromiso feroz, inteligencia y humor". Nan Graham, vicepresidenta de la editorial, promete "un trabajo profundamente cándido" y "fascinante" acerca de los inicios de Cranston como actor, las experiencias profesionales más destacadas de su carrera y, por supuesto, historias desconocidas de su paso por una serie que ha quedado grabada a fuego en la memoria de millones de espectadores.