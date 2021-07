Kyle Richards ('The Real Housewives of Beverly Hills'), hospitalizada por una grave reacción alérgica

Kyle Richards es la actriz que participa en el reality 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Hace poco, Richards ha vivido uno de los episodios más dramáticos de su vida, y en su propia casa.

Mientras estaba paseando por su jardín, Kyle se topó con un enjambre de abejas, unos insectos a los que la estrella de Beverly Hills es terriblemente alérgica. Este desafortunado encuentro provocó que la actriz sufriese inmediatamente un ataque de pánico frente a las dolorosas picaduras de abeja.

La empresaria llegó a compartir en Instagram el vídeo de una de las cámaras de vigilancia que captaron el momento en el que Richards era brutalmente atacada.

"Esto es lo que sucedió ayer", compartió escribió en Instagram Stories con sus seguidores. "Entré en una colmena de abejas y me picaron varias veces. Si me conoces, sabrás que soy alérgica a las abejas y les tengo auténtico pánico".

Kyle Richards ha sido hospitalizada por una grave reacción alérgica | Kyle Richards Instagram Stories

Kyle Richards se cubrió la cara y trató de deshacerse de las abejas, pero su estado de extrema ansiedad y nerviosismo le impidió quitárselas de encima. Para que dejasen de picarla, tuvo que saltar a su piscina completamente vestida.

"Ahora puedo reírme de este vídeo, pero lo que no puedes ver es que estaban en mi cabello y literalmente me perseguían", escribía. "Mi familia no estaba en casa y, por alguna razón, la gente que trabaja para mí no podía oírme gritar pidiendo ayuda. Mi teléfono fijo no marcaba el 911 y mi traje de apicultor estaba defectuoso y no se abría".

Tras este aterrador momento, Richards quiso advertir a sus seguidores de lo importante que es la seguridad cuando se va a tratar con especies que pueden dañar nuestra integridad física si nos atacan.

"Comparto esta historia con vosotros porque a veces no me molesto en llevar mi traje", compartió en otro Instagram Stories con un selfie suyo en el hospital.

"Tampoco sé por qué no pude hacer que el mío funcionase. Es importante buscar en Youtube y ver los videos de cómo hay que usarlo. Hay diferentes tipos de trajes de apicultor y cada uno funciona de manera diferente, pero además, también es importante tener siempre a disposición el número del 911 por si ocurre otro problema, como no poder respirar".