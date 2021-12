La sórdida forma en la que han explicado la ausencia de Samantha en 'And Just Like That', revival de 'Sexo en Nueva York'

La nueva entrega de 'Sexo en Nueva York' con sus protagonistas casi 20 años después ya se ha estrenado, y los dos primeros capítulos de 'And Just Like That' ya están disponibles y no está dejando indiferente a nadie.

La nueva serie contará con 10 capítulos y revisita a todos los personajes que enamoraron a los fans durante el recorrido de 'Sexo en Nueva York', con una notable ausencia: la de Kim Cattrall, la actriz de Samantha Jones.

La irreverente e icónica amiga de Carrie Bradshaw y compañía no está ni se la espera en el proyecto, después de que su pelea con Sarah Jessica Parker y la serie en general fuese de dominio público desde hace años.

Pero ahora que el primer capítulo se ha estrenado todos los fans querían saber lo mismo: ¿cómo han tratado su ausencia en el grupo de amigas?

'Sexo en Nueva York' | HBO

La primera mención es una pregunta directa de una conocida cuando se encuentra con las tres y pregunta dónde está Samantha. Cuando Miranda responde "ya no está con nosotros", la señora la da por muerta y hay un momento de confusión "divertida" hasta que aclaran que se ha mudado por trabajo a Reino Unido.

Más tarde, en una conversación entre Carrie y Miranda dan más detalles de lo que al parecer ocurrió: con el constante cambio en la industria, Carrie (Sarah Jessica) le dijo que no podía seguir siendo su agente, y entonces Samantha le dijo "pues vale", y la "despidió como amiga".

Las actrices insisten en la escena que todas han intentado escribirle y llamarle, pero Samantha se mudó a Reino Unido y dejó de contestar a todas e incluso añaden que es "como si hubiera muerto".

Esta forma de explicar lo ocurrido está siendo muy comentada por los seguidores, que algunos califican de "poco elegante" mientras otros aplauden que no se hayan cortado a la hora de controlar su narrativa.

