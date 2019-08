El final de 'Juego de Tronos no ha sido el deseado por la mayoría de los fans y por algunos actores, ya sea por su corto desarrollo o porque ya imaginaban otra resolución de la trama, pero aun así, se ha consolidado como una gran serie. La evolución de los personajes, sus muertes repentinas y su fantasía ha calado hondo en todo su fandom.

Pero ahora Kit Harington, gracias a su nominación a los Emmy, ha hablado con THR sobre algunos aspectos de la serie y sobre un personaje al que le hubiera gustado enfrentarse y haberlo ganado en combate.

Y como muchos fans coincidirán con Harington, ese personaje es El Rey de la Noche. La serie nos fue preparando para ese momento para luego hacer ese giro argumental con Arya, pero aunque al intérprete de Jon Snow le hubiese encantado abatir al antagonista, le gustó como se llevó a cabo su final:

"Me enfadó un poco, ¡sólo porque yo quería matar al Rey de la Noche! Creo que me sentí como todo el mundo, se estuvo preparando durante mucho tiempo, y luego no pude hacerlo. Pero fui muy feliz por Maisie y Arya".

"Secretamente era como ¡Yo quiero hacer eso! especialmente porque me encanta luchar con Vlad (intérprete del Rey de la Noche), que también interpretó al Caminante Blanco que me encontré en Casa Austera. Nunca he visto mejor luchador con espada".

Harington finalizaba: "Pero fue un increíble giro argumental y se enlace con el viaje de Maisie de una manera muy bonita. Durante todas las temporadas la vemos convertirse en la asesina más mortífera, y usa sus habilidades para matar al antagonista principal".

