Kevin Spacey ha costado 40 millones de dólares a Netflix

PROTAGONISTA DE 'HOUSE OF CARDS'

El actor, protagonista de 'House of Cards', fue acusado de abuso sexual por el actor Anthony Rapp cuando éste era menor de edad. Este escándalo no solo le ha costado la carrera a Kevin Spacey, si no que Netflix ha perdido 40 millones de dólares por invertir en dos ficciones protagonizadas por el actor que no llegarán a emitirse.