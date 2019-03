Kevin Bacon vuelve a televisión con su propia serie

Después de un periplo de más de 30 años en el mundo del cine y la televisión, al fin Kevin Bacon tendrá serie propia, en la que se convertirá en el protagonista absoluto -eso sí, con permiso del malo de turno-. Y es que Bacon será el encargado de dar caza a un asesino en serie en una nueva serie de Fox.



Aún sin título, la serie se centrará en el personaje de Bacon, un criminólogo retirado que se encuentra con una investigación en torno a un asesino en serie al que le gusta convertir sus crímenes en objetos de culto. Kevin Bacon es hasta ahora el único actor confirmado para esta nueva producción que corre a cargo de Warner Bros. y Kevin Williamson, según adelanta Deadline.



Fox se ha comprometido con Bacon a que la primera temporada de la serie sólo tenga 15 episodios. Es una media un tanto inusual en la televisión estadounidense, que suele emitir unos 22 capítulos a lo largo de una temporada.



Sin embargo, la decisión ha sido bilateral, según recoge la publicación. Y es que Fox quiere probar nuevas estrategias de programación subiéndose al carro de series de calidad que están triunfando pese a que su duración es mucho menor a normal. Por su parte, Bacon, ha insistido en que quiere compaginar la nueva serie con sus proyectos cinematográficos y ,en especial, con su familia.



ENÉSIMO PAPEL TELEVISIVO PARA BACON

Aunque sea su primer papel estrella en la televisión, Bacon no es un recién llegado. El intérprete de 'Sleepers' ha hecho episódicos en prácticamente cualquier serie que se precie como 'Bored to death', 'Will y Grace' o 'First Look'. Es más, Bacon es ganador de un Globo de Oro por su papel en la mini serie 'El regreso de un soldado'.