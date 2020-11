Katherine Heigl ('Anatomía de Grey') se queda en shock al descubrir el sexual significado de la canción que bailan sus hijos

Katherine Heigl ha vuelto a ser noticia recientemente después de que el actor Isaiah Washington decidiera reavivar la polémica de hace años tras las cámaras de 'Anatomía de Grey'.

El actor recordó señalando públicamente a Katherine que ella había dicho que Washington no debería hablar nunca en público, todo debido al comportamiento homófobo que el actor tuvo con otro de los actores de la serie, T.R. Knight, amigo de Heigl.

Ahora Katherine vuelve a estar en boca de todos por una razón completamente distinta y más curiosa, todo a raíz de un divertido vídeo que ha compartido de sus hijos y su marido bailando.

Los tres bailan e interpretan muy animados la popular canción de Harry Styles, 'Watermelon sugar', pero lo que ha llamado la atención de Heigl ha sido el comentario de una de sus seguidoras.

"Oh no, esta canción va sobre hacer sexo oral a mujeres. Pero los niños no necesitan saber eso", escribían. A lo que Heigl, alucinando, no dudó en contestar.

"¡¡¿Los niños?!! ¿Y yo qué? Yo creía que era una canción aleatoria y un poco caótica sobre sandías y azúcar y... bueno no tengo ni idea de lo que pensaba que iba la canción pero sexo oral no se me pasó por la mente ni una vez... supongo que Harry y yo tenemos diferentes adjetivos para describir la experiencia", replicaba la actriz.

Muchos de sus seguidores se han sumado a la sorpresa apoyándola y asegurando que tampoco lo habían entendido hasta ahora.

