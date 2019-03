Katherine Heigl ('Anatomía de Grey'), nuevo fichaje para la octava temporada de 'Suits'

La actriz Katherine Heigl interpretará a Samantha Wheeler, una nueva socia del bufete Pearson Specter Litt que amenaza el 'status quo' y se convertirá o en la mayor aliada de la firma o en su más poderosa enemiga. La cadena USA Network ha anunciado que la actriz se unirá en la octava temporada al elenco de 'Suits' formado por Gabriel Macht, Sarah Rafferty, Rick Hoffman y Dulé Hill.

"Unirme a 'Suits' era la manera más perfecta no sólo de colaborar con un productor ejecutivo que admiro, sino también de convertirme en parte de una serie y un reparto del que soy fan. He visto 'Suits' desde el principio y me siento increíblemente afortunada de ser el miembro más nuevo de la familia Pearson Specter Litt".

Heigl se dio a conocer gracias a su papel de Izzie Stevens en 'Anatomía de Grey'. La actriz abandonó la serie para hacerse un hueco en el mundo del cine, donde protagonizó películas como '27 vestidos', 'Lío embarazoso', 'La cruda realidad' y 'La boda de Jenny'. Posteriormente volvió a televisión con la serie 'State of Affairs'.

Pero Katherine Heigl no ha sido la única en pronunciarse al conocerse la noticia de su participación. Aaron Korsh, creador de la serie le ha dado la bienvenida: "En nombre de todo el equipo de 'Suits', estoy extraordinariamente emocionado de dar la bienvenida a Katherine Heigl a nuestra familia. Siempre he sido un gran admirador de su trabajo y me encantó descubrir que era fan de 'Suits'". Korsh actualmente trabaja en el spin-off centrado en Jessica Pearson, el personaje interpretado por Gina Torres.

"No puedo esperar a que se una al equipo. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Harvey, Louis, Donna y Alex, ya que la misteriosa Samantha Wheeler es una amenaza directa a su 'status quo'. Una cosa es segura: el ingenio, el encanto, la lealtad, la fuerza y la vulnerabilidad de Samantha se pondrán a prueba a medida que se adentre en la empresa actualmente conocida como Pearson Specter Litt".

USA Network anunció hace unos días de forma oficial que 'Suits' tendría octava temporada, aunque sin Patrick J. Adams y Meghan Markle. Ambos abandonarán el drama al final de la séptima temporada, que estrenará su segunda mitad el próximo 28 de marzo. Además, la producción de la octava temporada arrancará en abril en Toronto.