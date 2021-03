Kaley Cuoco será la legendaria actriz de Hollywood Doris Day en su nueva serie de televisión

Tras su ultimo éxito para HBO Max, 'The Flight Attendant', con el que fue nominada a los Globos de Oro, la ex estrella de 'The Big Bang Theory' Kaley Cuoco, ya tiene varios proyectos nuevos en mente. Entre ellos ya ha revelado su próximo gran papel en televisión, que al parecer ha cogido con mucha ilusión.

La estrella de la sitcom Kaley Cuoco está desarrollando una serie biográfica en la que se explora la vida y la carrera de la legendaria actriz de Hollywood, Doris Day. Cuoco será la protagonista y también actuará como productora a través de su compañía, Yes, Norman Productions.

Doris Day | Getty

Variety ha confirmado que la serie se basará en la biografía de AE Hotchner, 'Doris Day: Su propia historia'. El libro detalla la vida y la carrera de la actriz y cantante a través de varias entrevistas con sus coprotagonistas, familiares y amigos.

El próximo proyecto de Kaley Cuoco se encuentra todavía en una etapa de producción, esto significa que no se han podido anunciar muchos más detalles. Al margen de seste nuevo proyecto, volveremos a ver a Kaley Cuoco interpretar a Cassie Bowden en la segunda temporada de 'The Flight Attendant', tras la gran acogida de la primera entrega.

Seguro que te interesa:

Kaley Cuoco se convierte en una princesa Disney con el espectacular vestido que ha lucido en los Globos de Oro 2021