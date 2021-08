Julie Bowen ('Modern Family') socorre a una mujer que se había desmayado y golpeado mientras hacía senderismo

La actriz Julie Bowen se convirtió en una auténtica heroína al socorrer a una mujer que se había desmayado mientras caminaba por el Parque Natural de los Arcos en Utah, Estados Unidos. La mujer, llamada Minnie John se había golpeado la nariz al caer. Afortunadamente está bien, y ha compartido en su cuenta de Facebook su experiencia, y algunas fotos con la actriz.

En el post que Minnie John subió a las redes sociales cuenta cómo ocurrió todo. Al parecer, se encontraba haciendo senderismo con su familia, pero se empezó a sentir un poco mal, así que ella y su hija se sentaron en una piedra para descansar, mientras el resto seguía el camino. Al poco tiempo, tuvo una bajada de azúcar y cayó al suelo, golpeándose la nariz. Fue entonces cuando apareció la actriz de 'Modern Family' Julie Bowen, junto a su hermana, que es médico y el guía. "Cuando desperté pensé que estaba viendo la televisión, escuché una voz familiar que me decía que todo iba a estar bien", estas son las palabras de la mujer, que no puede estar más agradecida.

"Cuando ya estaba erguida, volví a decirle que su cara me resultaba muy familiar, y le pregunté si era famosa. La doctora me dijo que sí, y me retó a adivinar dónde aparecía. Pero yo me acababa de golpear la cabeza y no me acordaba. Me dijo 'Modern Family' y entonces caí. Es mucho más guapa en persona. Luego me presentó a la doctora, su hermana". La mujer cuenta que sufrió una bajada de azúcar y un poco de deshidratación, algo que no le había pasado nunca.

Después del susto, fue llevada a un hospital cercano con una pequeña fractura en la nariz, pero afortunadamente no hubo que lamentar mayores daños. Ahora se encuentra bien, y agradece la atención de todo el personal sanitario y por supuesto, de la actriz Julie Bowen por haberla ayudado, y "hacerle tener su minuto de fama".

