'Juego de Tronos' vuelve a sorprender a sus seguidores

'Juego de Tronos' estrena en menos de dos meses su quinta temporada (el próximo 12 de abril y tan sólo un día después, llegará a Canal+), pero es noticia por su cuarta entrega. La cadena HBO ha uincluido dos escenas eliminadas en la serie en la edición en DVD de esa temporada que pondrá a la venta en marzo.



Las escenas forman parte del contenido adicional de la cuarta temporada de la aclamada serie de HBO, que salieron a la venta el 17 de febrero. Estas escenas ya se pueden ver en el canal de la serie en YouTube. En una de ellas se puede ver cómo Missandei reconforta a Daenerys tras la marcha de Ser Jorah Mormont.







Otra de las escenas pertenece al segundo episodio, "The Lion and the Rose". En el clip aparecen Tyrion (Peter Dinklage) y Shae (Sibel Kekilli) y narra el momento en el que el pequeño león decide alejar a Shae de Desembarco del Rey. También se ha hecho público otro clip con una discusión de Missandei y Daenerys.