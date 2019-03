'Juego de Tronos': Sophie Turner tiene algo que deciros sobre su polémico tatuaje

El final de 'Juego de Tronos' está al llegar. La octava temporada pondrá fin a la ficción en 2019 y algunos actores han querido despedirse de los personajes a los que han dado vida desde 2011. Sophie Turner se ha hecho un tatuaje para homenajear a Sansa Stark. En el dibujo se ve un lobo, símbolo de la casa de los Stark en la ficción y debajo, la frase “The pack survives” (“La manada sobrevive”).

Esto ha provocado gran revuelo entre los fans, que ven cosas donde no las hay y creían que estas palabras eran un spoiler de la última temporada. Estaban convencidos que hacía alusión a que los miembros que hubieran sobrevivido hasta la temporada emitida, lo harían hasta el final. Sin embargo, la actriz ha tenido que dar explicaciones sobre su significado en diversos medios y ha confesado a Digital Spy que se arrepiente de haberlo compartido: "me acuerdo que hace unos años me teñí el pelo de rubia para otro papel que estaba haciendo y todo el mundo pensó que de repente era Targaryen. Básicamente los fans han usado algunas cosas para formar teorías. [...] 'Juego de Tronos' trata sobre teorías. Así que cuantas más hagamos, mejor se pone. Cuanto más emocionante es, más impredecible se pone. Pero sí, probablemente ese tatuaje no fuera la mejor idea, porque todo el mundo pensó que había filtrado el final de la serie. Pero no lo he hecho. Es una frase de la temporada pasada. Sería terrible si me tatuara el final de la serie antes de que ésta se estrene. Sería muy estúpido".

La actriz, en una entrevista concedida a GoldDerby, adelantó que en la temporada final "habrá una reunión de un grupo de personas. Todos se unen para luchar contra la inminente perdición. Hay mucha tensión entre estos pequeños grupos, luchando por lo que creen que es correcto". Y concluyó diciendo que sería "más sangriento, más mortal y más tortuoso emocionalmente que en todas las temporadas anteriores".

Aunque quedan muchos meses para conocer el final que les deparará a los personajes de la serie que tanto nos ha hipnotizado durante los últimos años, podemos empezar el revisionado de temporadas anteriores y prepararnos para el desenlace de la ficción.