Este domingo, los seguidres de 'Juego de Tronos' vivirán un nuevo reencuentro entre miembros de la familia Stark. O al menos eso se deduce tras la publicación en IMDb del reparto que participará en els exto capítulo de la sexta temporada de la serie de HBO.



En el capítulo "Book of the Stranger", Sansa Stark y Jon Snow pudieron abrazarse de nuevo. Y puede que en "Blood of My Blood", el episodio que emite este domingo HBO (en nuestro país podrá verse en Movistar+), habrá otro reencuentro en la familia Stark con Benjen Stark.



El actor Joseph Mawle, quien dio vida al "Hermano más allá del Muro" de Ned Stark en la primera entrega de la serie, aparece en el listado de actores del episodio que ha publicado IMDb.



Con esta "revelación", la teoría de los fans sobre Coldhands (Manosfrías en inglés) podría convertirse en realidad. En ella, Manosfrías se trataría de Benjen Stark convertido por los Caminantes Blancos, que de alguna manera ha conservado su identidad y su voluntad.



Hasta el domingo no saldremos de dudas, por lo que de momento disfrutemos del avance del sexto capítulo de 'Juego de Tronos' que subió ayer a YouTube la cadena HBO.