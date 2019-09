El final de 'Juego de Tronos' recibió opiniones de lo más diversas, desde sus claros defensores hasta los más decepcionados. Son muchos los que piensan que fue un gran error continuar la producción de la ficción en la pantalla sin contar concreador George R.R. Martin, alegando que desde la sexta entrega, es decir a partir de cuando dejan de basarse en los libros, cae en picado y acaba estrellándose de forma estrepitosa.

Para muchos la última temporada ha sido nefasta y algunos hasta se sienten estafados. No obstante, hay un cierto hilo de luz al final del túnel, un último rayo chiquitito de esperanza pues el autor de la saga ha declarado que el final de 'Juego de tronos' en los libros podría no ser el mismo que el de la serie. Ahora bien, aun hay que esperar a que saque el sexto libro aunque ya hace más de 7 años que los lectores llevan esperando el siguiente tomo de esta fantástica historia.

Y no, si estabas pensando que a lo mejor en el spin off (del cual ya tenemos el nombre y el logo oficial) te iba a arreglar un poco el vacío y el mal trago que te dejó la última temporada te vas a llevar un chasco. El spin off será una precuela y los hechos ocurrirán 5000 años antes a lo acontecido en los libros. Así que vete olvidando de volver a ver a tus personajes preferidos.

Ahora, después de muchos meses del último capítulo, los creadores de la serie televisiva, D.B. Weiss y David Benioff, han hablado por primera vez en una entrevista en el canal de televisión japones Star Channel y han reflexionado sobre lo que ha supuesto la ficción y el fenómeno que generó.

"Hacer que se convierta en lo que se convirtió, y poder pasar no uno o dos años, sino más de diez años de nuestras vidas logrando este nivel, con las personas con las que trabajamos, todas ellas, tras las cámaras", señaló Weiss. Por otra parte, Benioff añade que jamás soñó con que la ficción alcanzase semejantes magnitudes: "No teníamos ni idea de que la serie sería tan grande porque, cuando comenzamos a ir a Irlanda del Norte, donde grabamos la serie, los funcionarios de aduanas nos preguntaban qué estábamos haciendo allí".

También en la entrevista se abordó el tema del gazapo imperdonable de 'Juego de Tronos' en el 8x04 que sorprendió a todos los fans: el famoso caso de la taza de café. "Creo que en las alfombras persas es tradición que cometas un pequeño error al hacer la alfombra, porque solo Dios puede hacer algo perfecto, así que para nosotros supongo que ese fue nuestro error", declaró Benioff tomándoselo con humor. Después, Benioff explicó que la razón por la que no se percataron del error es porque se estaban concentrando tanto en Daenerys y Jon Snow que simplemente no vieron esta taza de café en el medio. Al principio no podían creerlo y les resultó vergonzoso. Ahora es algo divertido para ellos.

