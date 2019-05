El gazapo imperdonable de 'Juego de Tronos' en el 8x04 que ha sorprendido a todos los fans

*ATENCIÓN: Si aún no has visto el 8x04 de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo si no quieres leer SPOILERS *

'Juego de Tronos' se encamina hacia su final con dos capítulos que prometen ser épicos. Tras el análisis de 'El último de los Stark', el último capítulo emitido, las teorías sobre el desenlace y el destino de los personajes incendia las redes como de costumbre.

Pero en esta ocasión, además, la noticia más comentada tiene que ver con un visible error que han pasado por alto el equipo de la serie y que ha causado grandes críticas y ha sido objeto de divertidos memes.

Un gazapo muy evidente que desluce el gran trabajo de los responsables de la serie pero que deja evidente que hasta las grandes producciones como 'Juego de Tronos'.

En el vídeo de arriba de la noticia encontrarás la imagen del momento. Una instantánea que no deja lugar a dudas y que te va a dejar con la boca abierta.

