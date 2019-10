Hace casi cinco meses que 'Juego de Tronos' terminó y todavía no hemos superado su polémico final. Durante todos estos años, han sido en varias las ocasiones en las que hemos hablado de los actores protagonistas, sus personajes y aquellos intérpretes que podrían haber aparecido en la serie en su lugar.

Una de ellas fue la actriz que hizo de Daenerys Targaryen en el episodio piloto en lugar de Emilia Clarke, pero... ¡¿sabías que hubo OTRA actriz que también hizo el casting para Khalessi y que además es una Vengadora?! Demasiada información que procesar, ¿verdad?

Se trata de Elisabeth Olsen, la actriz que interpreta a la superhéroina Bruja Escarlata en 'Vengadores'. La menor de los hermanos Maximoff reveló en el programa 'Like With Kelly and Ryan' que cuando comenzó su carrera, mucho antes de su aparición en las películas de Marvel, hizo el casting para la Madre de Dragones.

"Realmente me encanta hacer audiciones, así que no recuerdo nada malo... Espera, hice una para 'Juego de tronos'. Era para Khaleesi. Ella estaba siendo quemada viva y después hacía ese enorme discurso. Estaba en la habitación más pequeña con un director de casting, no tenía ningún lector. Eso fue lo más lejos que llegué. Fue muy mal, fue horrible", desvela. ¿Te imaginas una fusión entre ambos personajes y Khalessi con superpoderes?

