Cersei Lannister fue el primer personaje de 'Juego de Tronos' en tener un 'flashback', en la quinta temporada. En la nueva entrega que prepara la cadena HBO, los espectadores volverán a regresar al pasado, en esta ocasión al de Ned Stark.



El actor Sebastian Croft será el encargado de dar vida al joven Stark en la sexta temporada de 'Juego de Tronos', según informa la web Watchers on the Wall.



Este anuncio se suma a los fichajes de Ian McShane ('Deadwood') y Max von Sydow ('El Exorcista') para la sexta entrega de la serie de HBO. Otro actor que podría regresar a la ficción basada en los libros de George RR Martin es David Bradley, quien interpreta a Walder Frey, personaje que no ha vuelto a aparecer en la serie tras el final de la tercera temporada, donde tuvo un papel crucial en la 'Boda Roja'.