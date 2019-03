Jorge García se muda a Storybrooke

Storybrooke va a tener que construir un gran hotel para albergar a todos los nuevos personajes que se incorporan a la segunda temporada de 'Once Upon A Time'. El último en fichar por la serie fantásitca de ABC es el actro Jorge García, conocido por su papel de Hurley en 'Perdidos'.



Hace unas semanas conocimos que el recordado Hurley de 'Lost' haría un cameo en la serie. Pero finalmente parece ser que su personaje será regular. García se reunirá con una compañera de reparto de la serie de JJ Abrams: Emilie de Ravin, que interpreta a Bella.



Y puede que también comparta serie con otros ex-'losties': Naveen Andrews (Sayid en 'Perdidos') es candidato para interpretar a Jafar, y Rebecca Mader (Charlotte) podría ser la serenita Ariel por sus llamativos rasgos pelirrojos.



Aún no se conoce cuál será el personaje que haga Jorge García en la serie, pero los que ya ha adelantado la cadena ABC son Mulan (Jamie Chung), la bella durmiente (Sarah Bolger), su príncipe (Julian Morris), el Capitán Garfio (Colin O'Donoghue) y Lancelot (Sinqua Walls).