Jon Stewart se despide de 'The Daily Show' con la visita de Barack Obama

Jon Stewart de "jubila" en 'The Daily Show', el late show que ha presentado durante más de 16 años. "No tengo ningún plan específico, tengo muchas ideas en la cabeza. Voy a cenar entresemana con mi familia, que he oído por múltiples fuentes que son una gente maravillosa", explicó el presentador cuando anunció que no continuaría al frente del programa de la cadena NBC.



Para finalizar por todo lo alto su etapa como presentador de 'The Daily Show', Jon Stewart contará con un invitado de lujo este martes 21 de julio: nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Barcak Obama. Stewart y Obama ya son "viejos amigos": será la tercera entrevista que concede Obama como presidente al programa de NBC.



'The Daily Show' finalizará esta temporada el próximo 6 de agosto y volverá el 28 de septiembre con el comediante Trevor Noah como presentador, por lo que podría no ser la última visita de Obama al programa.