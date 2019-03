La imagen que confirma que el culo de Jon Snow cumple la proporción áurea a la perfección en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! Esta noticia tiene spoilers de la escena final de 'Juego de Tronos'

En "The Dragon and the Wolf" se confirmó POR FIN la teoría que muchos fans de 'Juego de Tronos' y las novelas de George RR Martin han comentado desde el comienzo de la serie: Jon Snow es un Targaryen.

Durante la escena en la que esta identidad se confirma a través de una visión de Bran Stark, el protagonista desata su pasión con Daenerys Targeryen sin saber que ésta es su tía.

Jon Snow y Daenerys Targaryen desatan su pasión en 'Juego de Tronos' | HBO

Este momento no ha pasado desapercibido para ninguno de los fans de 'Juego de Tronos' y ha sido analizada plano a plano, llegando a confirmar que una parte de la anatomía de Jon Snow (interpretado por Kit Harington) cumple la proporción áurea a la perfección.

LO SABÍA SABÍA QUE EL CULO DE JON SNOW CUMPLÍA LA PROPORCIÓN ÁUREA #GameOfThrones pic.twitter.com/VNB9rQOjcg — Florence Welch. (@antosheeran_) 28 de agosto de 2017

No se puede negar que las redes sociales se han llenado de memes, análisis y odas al culo de Jon Snow a cada cual más ingenioso.