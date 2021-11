Joe Exotic ('Tiger King') revela que padece cáncer y pide salir de la cárcel

Joe Exotic está pasando por un momento de lo más complicado en su vida, y es que a pesar de que la temporada 2 de 'Tiger King' está a punto de estrenarse, el guardián del zoo continúa en la cárcel. Exotic fue enviado a prisión acusado de contratar a dos sicarios para asesinar a la activista Carole Baskin, quien se había manifestado en contra del zoo de Joe.

Pero ahora Joe tiene que superar un obstáculo de lo más difícil y a través de su cuenta de Instagram su equipo ha revelado que padece un cáncer de próstata.

"Actualización. Hola a todos, con una cara triste que tengo que deciros que los médicos me han llamado hoy para darme la noticia de que en mi biopsia de próstata ha aparecido un cáncer muy agresivo, todavía estoy esperando a los resultados de otros tests", empieza explicando.

Y continúa: "¡Ahora mismo no quiero la compasión de nadie y estoy seguro de que Carole está teniendo su propia fiesta sabiendo esto! Lo que necesito es que el mundo escuche mi voz y me libere, ¡Tienen la prueba de que no lo hice!"

"¡Y no hay razón para que el fiscal del distrito me arrastre a esto para que pueda ir a casa y tener el tratamiento por mi cuenta o disfrutar de la vida que me queda junto a mis seres queridos! Mandad vuestras plegarias para todo el mundo", termina contando.

Joe Exotic vuelve para la temporada 2 de 'Tiger King'

'Tiger King' fue una de las grandes sorpresas de Netflix y es que el documental sobre el zoológico de Joe Exotic se convirtió en uno de los documentales más populares de la plataforma de streaming.

Y viendo el tremendo éxito de aquella primera temporada, no se ha dudado en renovar a la serie de Joe Exotic por una segunda temporada y ya tenemos un primer vistazo a lo que vendrá en esta continuación.

A pesar de que Exotic esté ingresado en prisión todo apunta a que volveremos a verle, según se ha podido ver en el primer tráiler. Además, esta segunda temporada indagará en cómo les ha cambiado la vida al resto de personas como Jeff Lowe, Tim Stark, Allan Glover y James Garretson. Eso sí Carole Baskin, que está a punto de hacerse con el zoo de Exotic, ha decidido no reaparecer para la docuserie.