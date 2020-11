"Todavía estoy superando el miedo con el que crecí": Jim Parsons ('The Big Bang Theory') confiesa cómo ha afectado a su carrera revelar que es gay

Jim Parsons se convertía en uno de los actores más famosos del mundo tras su éxito como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'. La serie estrenó su primera temporada en 2007 y, entrega tras entrega, la ficción se fue convirtiendo en una de las más importantes sitcoms de la historia.

Tras varios años interpretando al científico y, en uno de los puntos más altos de su fama, Parsons confesó en 2012 que era gay tras conceder una entrevista a 'New York Times'. Una salida del armario por todo lo alto donde habla abiertamente, por primera vez, sobre su sexualidad.

Tras el final de 'The Big Bang Theory', Jim ha estado muy centrado en realizar proyectos inclusivos de la comunidad LGTBI+ interpretando a varios personajes gays como por ejemplo en 'Hollywood' o 'The Boys Band'.

Así, el actor ha concedido una entrevista a 'Attitude' donde hace una reflexión sobre cómo cree que afectó a su carrera revelar que era homosexual o cuáles son los "miedos" con los que sigue viviendo como consecuencia de la educación y el entorno en el que se ha criado. Tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"No puedes tener 47 años": El impactante cambio de look de Jim Parsons ('The Big Bang Theory') con el que parece mucho más joven que antes