"Comencé a llorar": Jim Parsons confiesa el duro momento personal que vivió al final de 'The Big Bang Theory'

Después de 12 años en antena, y pese a que se esperaba que tuviera más recorrido, 'The Big Bang Theory' llegó a su fin el año pasado con un bonito cierre para sus personajes.

Sin embargo, fue un momento agridulce tanto para los fans como para los protagonistas, desde que se reveló que había sido Jim Parsons, que daba vida a Sheldon Cooper, quien había decidido unilateralmente no seguir con la serie.

Parsons ha cargado con el peso de esa decisión durante estos meses, y aunque finalmente sus compañeros lo han aceptado y han pasado página, el actor ha querido revelar el complicado momento personal que vivía entonces.

Puedes encontrar sus tristes palabras en el vídeo de arriba.

