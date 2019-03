Jim Parsons revela quién es 'su mejor amigo' dentro de 'The Big Bang Theory' y no es quien esperas

Más de una década lleva 'The Big Bang Theory' acompañándonos con las divertidas historias de este especial grupo de amigos que nos tiene robados el corazón.

Sus seguidores van a echar mucho de menos no poder ver cada semana cómo evoluciona la vida de sus protagonistas. Aunque no serán los únicos, y es que para sus actores también va a ser difícil despedirse de la vida que han llevado estos últimos años mientras grababan la serie.

El actor Jim Parsons, que ha dado vida a Sheldon Cooper a lo largo de 12 temporadas, ha concedido una entrevista al medio 'The Jakarta Post' donde ha comentado qué es lo que más va a echar en falta una vez 'The Big Bang Theory' haya llegado a su final: "Ver a todo el mundo. A medida que nos acerquemos al final sentiré mucho no ver a todo el mundo", explica.

Aunque puntualizada que de todos sus compañeros hay uno a quien va a echar más de menos: "Particularmente echaré de menos a Simon Helberg; pasamos mucho tiempo juntos, vamos de un lado para otro en nuestros camerinos, hemos hablado durante casi 12 años. Seis meses después de que terminemos me veo en plan: 'No he hablado con Simon a fondo desde hace mucho tiempo'. Y eso será duro", comenta el intérprete hablando así de la gran amistad que los une.

Encontrarás sus declaraciones completas en este vídeo.