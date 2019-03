JFK tendrá el rostro de Rob Lowe para National Geographic

Según informa 'The Hollywood Reporter', Lowe estará acompañado por Ginnifer Goodwin ('Érase una vez'), que dará vida a su esposa, Jacqueline Kennedy; y Michelle Trachtenberg ('Buffy Cazavampiros') que encarnará a Marina Oswald, la esposa del asesino de JFK, Lee Harvey Oswald.



Está previsto que el rodaje de la TV movie, adaptación de la novela homónima de Bill O'Reilly, comience el próximo mes de junio en Richmond, Estados Unidos. National Geographic estrenará la ficción, de dos horas de duración, el próximo mes de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario del asesinato.



No es de extrañar que National Geographic esté decidida a llevar a cabo este telefilm: hace tres meses la cadena captó a 3,4 millones de espectadores con 'Killing Lincoln', la adaptación de otra novela de O'Reilly.



La productora de Ridley Scott, Scott Free Productions, es la encargada de llevar a buen puerto el proyecto, que estará dirigido por Nelson McCormick ('The Good Wife', 'Southland').



A Lowe le hemos podido ver en otras películas para televisión como la recién estrenada 'Behind the Candelabra', en la que comparte planos con Michael Douglas y Matt Damon.



En la pequeña pantalla también ha tenido papeles importantes en series como 'Parks and Recreation', 'El ala oeste de la Casa Blanca' o 'Cinco Hermanos'.



National Geographic Channel tiene previsto estrenar 'Killing Kennedy' en todo el mundo, en los 171 países en los que retransmite.