Jessica Walter confiesa que Jeffrey Tambor la acosó verbalmente en 'Arrested Development'

Jessica Walter ha declarado que Jeffrey Tambor la acosó verbalmente durante el rodaje de 'Arrested Development', la comedia que ambos protagonizaban. Esta confesión de la actriz ha sido durante una entrevista para The New York Times en la que estaban presentes los actores de la ficción, incluido Tambor, para promocionar el lanzamiento de la quinta temporada de la comedia en Netflix.

En un momento de la entrevista en el que Tony Hale, Jason Bateman, Alia Shawkat, Will Arnett y David Cross debatían (y justificaban en algunos casos) el supuesto mal comportamiento de Tambor en el set de 'Transparent', Walter sintió la necesidad de explicar su experiencia en el rodaje de 'Arrested Development'.

"Dejadme decir una cosa de la que acabo de darme cuenta con esta conversación. Tengo que dejar de estar furiosa con él. Nunca cruzó la línea en nuestra serie, con cualquier, ya sabes, cualquier cosa sexual. Verbalmente, sí, él me acosó, pero se disculpó. Tengo que decirlo. Y tenía que darte la oportunidad, ya sabes, para volver a ser amigos", dijo Walter entre lágrimas.

Ante esta confesión, Jason Bateman intentó quitarle importancia a los hechos aduciendo que "esto pasa continuamente", pero la actriz aclaró que no era sí: "En casi sesenta años trabajando, nunca antes nadie me había gritado así en un set. Y es difícil de afrontar, pero ya lo he superado".