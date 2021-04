Ronnie Ortiz-Margo, estrella de 'Jersey Shore', ha roto su silencio y ha hablado públicamente sobre la nueva acusación de violencia doméstica que ha llevado a su arresto. Con esta imputación Margo podría enfrentar un proceso de revocación mientras aún está en libertad condicional por una denuncia anterior donde está involucrada Jen Harley, con quien comparte una hija de tres años llamada Ariana Sky Magro.

El participante del conocido reality se ha pronunciado en sus redes sociales y no ha dudado en dar las gracias a la gente que le defiende antes de que se tome una decisión judicial.

"Tomo todas las experiencias como lecciones", escribió. "Aprendes quién se preocupa de verdad por ti cuando estás mal y luego ves quién no. Pero supongo que es parte de lo que llaman el proceso de selección".

El concursante continuó diciendo: "¡Gracias a mis verdaderos amigos que no se han apartado de mi lado y no me han traicionado!".

En los hashtags de la publicación, indicó que se siente "bendecido" y nuevamente agradeció a sus allegados por evitar que se "ahogara".

El mensaje de Ronnie Ortiz-Magro | Instagram @realronniemagro

Además, la novia actual de Ronnie, Saffire Matos, se pronunció sobre la detención de su pareja en un comunicado compartido en su Instagram en el que decía: "Por favor, dejadnos a Ron y a mí en paz. No sabéis por lo que está pasando alguien al final del día. No creáis todo lo que oís o lees en Internet. Apreciaría la privacidad, por favor. Gracias por todo su apoyo".

Los últimos en alegar han sido los abogados de Ortiz-Magro que han dicho que necesitan tiempo para investigar más a fondo, por lo que hasta el momento no harán ninguna otra declaración. Ahora todo está en manos de la justicia.

Ronnie no es la primera persona del elenco de 'Jersey Shore' que ha estado en la cárcel. Pues la también estrella Mike 'The Situation' entró en prisión en enero de 2019 para cumplir su sentencia de 8 meses por evasión de impuestos y ha sido muy honesto sobre su experiencia con sus seguidores.

