Jeffrey Tambor abandona 'Transparent'

Tras el despido de Kevin Spacey de 'House of Cards', Jeffrey Tambor ha abandonado 'Transparent' ante las acusaciones de dos mujeres de haber sufrido abuso sexual por parte del actor.

Tambor, ganador de un Globo de Oro y dos premios Emmy por su papel en la serie de Amazon, ha publicado un comunicado en el portal Deadline: "He dejado claro mi profundo lamento por si algunas de mis acciones fueron mainterpretadas como agresivas, pero la idea de que deliberadamente abusara de alguien es simplemente y llanamente falsa".

La creadora de 'Transparent', Jill Soloway, en cuyo padre se basa la serie, se había abstenido de hacer comentarios: "Respeto la investigación en ciernes".

Tambor se suma al directivo de Amazon, Roy Price, que fue despedido acusado de abuso sexual por una productora de 'The Man from the High Castle'. Junto a Kevin Spacey, actores como Louis CK o Ed Westwick o los creadores de series como 'Mad Men' (Matthew Weiner) o 'One Tree Hill' (Mark Schwahn), han sido acusados también de abusos sexuales.