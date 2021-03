Jaz Sinclair y Lizzie Broadway, primeras actrices confirmadas para el spin-off de 'The Boys'

'The Boys' se ha convertido en una de las series más aclamadas del momento plasmando la salvaje vida detrás de un grupo de superhéroes que nada tienen que ver a los reflejados por Marvel o DC. Tal ha sido su éxito que antes de terminar de emitir su segunda entrega se anunció que se estaba preparando un sin-off de la ficción.

Un spin-off estará ambientado en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para jóvenes superhéroes, institución que estará en manos de la corporación Vought International. El proyecto está escrito por el productor ejecutivo de 'The Boys', Craig Rosenberg, y no tendrá la calificación R con la que cuenta 'The Boys'.

Aunque por el momento pocos son los detalles que se saben al respecto acabamos de conocer los dos primeros nombres que formarán parte del reparto de la serie. Por un lado está la actriz Jaz Sinclair, conocida por su papel en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que dará vida a Marie. Junto a ella veremos a la actriz Lizzie Broadway, ('The Rookie'), quien interpretará a Emma, según EW.

Los estudiantes y superhéroes pondrán sus condiciones físicas, sexuales y morales al límite, compitiendo por los mejores contratos, en las mejores ciudades. Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', dijo previamente a EW que no se trata de una "versión diluida" de la serie principal. Es un espíritu animal totalmente diferente. El objetivo es que el spin-off sea definitivamente una serie universitaria".

Seguro que te interesa:

'The Boys': La imagen de Jensen Ackles como Soldier Boy que esperamos ver en la temporada 3