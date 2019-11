La plataforma de Apple TV+ se ha lanzado y una de sus apuestas originales de 'See', la serie post-apocalíptica de Jason Momoa.

El actor se ha mostrado encantadísimo con la serie en cualquier oportunidad, y después de su inexplicable vídeo bailando con colgantes en los pezones para promocionar la serie, ahora ha concedido una sincera entrevista en la que menciona su frustrante (pero inolvidable) paso por 'Juego de Tronos'.

"Siempre he querido hacer esto. Siempre he sentido que me habían engañado en muchas de las cosas que he hecho. Intentas añadir un poco de color ahí, sabes, con Conan, pero nadie quiero ver a Conan llorando. Y con Drogo, se murió antes de que ninguna de sus cosas pudiesen desarrollarse".

El actor asegura que en 'See' "es precioso porque puedes ver todo el arco completo".

