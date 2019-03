Jason Lee protagonizará 'Second Sight' en TNT

Jason Lee cambia la comedia por el thriller. El protagonista de 'Me llamo Earl' cambia de registro para 'Second Sight', un thriller que prepara la cadena TNT y que protagonizará el actor.



Lee se meterá en la piel de Ross Tanner, un detective de la policía de Nueva Orleans que oculta un preocupante secreto: un trastorno ocular que le provoca horribles alucinaciones. Según informa The Hollywood Reporter, esta enfermedad está provocada por un extraño virus.



Jason Lee saltó a la fama al protagonizar la comedia 'Me llamo Earl', donde daba vida a Earl Hickey. Después de que la ficción cerrara sus puertas en 2009 hemos podido ver a Lee en 'Memphis Beat', donde interpretó al personaje principal, el policía Dwight Hendricks.



El productor de Homeland Michael Cuesta dirigirá el capítulo piloto. Michael y su hermano Gerald Cuesta ('Roadie') son los encargados de escribir los guiones del drama, en el que también actuarán como productores ejecutivos.