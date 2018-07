James Franco se mete en la piel de Jon Snow para su webserie

James Franco se ha enfundado en el traje negro de Jon Snow, personaje de 'Juego de Tronos' y se ha sentado en el codiciado Trono de Hierro, sin importarle lo ocurrido en el controvertido final de la quinta entrega de la serie, para grabar un nuevo 'teaser' de su webserie 'Making a Scene with James Franco'.



¡Atención! Si no has acabado la quinta temporada de 'Juego de Tronos' no sigas leyendo la noticia, contiene spoilers.



La webserie del actor nació el año pasado y en ella, James Franco colaboraba con varios amigos para hacer parodias sobre películas, como una versión muda de 'Taxi Driver' o el film 'Reservoirs Dogs' al estilo 'Dirty Dancing'. La segunda temporada se centrará en la series y, cómo no, la serie de la cadena HBO ha sido una de las elegidas.

La incertidumbre sobre el futuro del personaje de Kit Harington, Jon Snow, ha traspasado la pequeña pantalla. El propio presidente de los Estados Unidos se interesó por el destino del personaje.



Las últimas noticias sobre Harington y su llegada a Belfast han hecho saltar de nuevo las alarmas, pues es la tercera vez que el actor visita la ciudad, según Watchers on the Wall. Los propios protagonistas de la serie no se ponen de acuerdo sobre si este será el final definitivo del personaje. Carice van Houten ha sido la última en hablar sobre Jon Snow y afirmó: "no, no puede estar muerto". La actriz reabrió así de nuevo el debate, después de que Maisie Williams quisiera acabar con los rumores que su compañera Emilia Clarke avivó unos días antes, después de afirmar que si tuviera que apostar sobre el futuro del personaje, lo haría en un 50-50.



Lo único seguro que se sabe sobre la sexta entrega de 'Juego de Tronos' es su estreno en 2016 y la vuelta a España del set de rodaje de la serie. En esta ocasión, Tudela, Castellón, Girona, el castillo de Zafra de Guadalajara y algunos parajes de Almería.