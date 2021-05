Jaleel White (Steve Urkel) asegura que no fue bien recibido en 'Cosas de casa' y que sus compañeros llegaron a hacerle llorar

'Cosas de casa' fue una de las series más importantes de la década de los años 90 donde la familia Winslow conquistó a gran parte de la población mundial ya que su éxito traspasó fronteros.

Pero, más allá de los miembros directos de la familia, en la serie había un gran protagonista que acaparó toda la atención, Steve Urkel. El vecino friki de los Winslow que con su risa estridente, sus tirantes, y su famosa frase: "¿He sido yo?" se convirtió en la estrella de la serie.

Ahora, Jaleel White fue el encargado de dar vida a Steve Urkel desde 1989 hasta 1998, cuando terminó la serie. El actor ha hablado ahora para el programa 'Uncensored' de TV One done ha confesado que no fue bien recibido por sus compañeros en la ficción: "No me recibieron bien, en absoluto".

"Ellos saben lo que era... No pensaba en la posibilidad de que me acabaran fichando para 'Cosas de casa', porque supuestamente iba a ser una aparición puntual, un capítulo y listo". Y es que Jaleel en principio solo iba a aparecer en un solo episodio pero debido a la gran acogida que tuvo se convirtió en un personaje regular.

Llegaron a hacerle llorar

Pero este no fue el único incidente que tuvo con algunos de sus compañeros. Jaleel White además de interpretar a Steve Urkel también hacía de otros personajes caracterizado y uno de ellos era el de su prima Myrtle Urkel. Pero cuando hizo por primera vez de este personaje los actores Jo Marie Payton y Reginald VelJohnso llegaron a hacerle llorar.

"Jo Marie Payton y Reginald VelJohnson eran 'muy sensibles a poner a los hombres negros en vestidos, y me lo dijeron'", asegura el actor. "Me hicieron saber que no estaba haciendo un favor a nuestra carrera al ponerme ese vestido amarillo".

Ante esta situación White decidió "llevarlo a un nivel superior" y "esa noche, me sentí como una niña interpretando a Myrtle Urkel", asegura. "Pero lloré como un bebé al final de esa grabación".

Tras el incidente el padre de Jaleel White tuvo que salir en defensa de su hijo: "Él no tendría que haber soportado esa carga si unos adultos no hubieran hecho sentir mal a un niño por haberse vestido de mujer solo para hacer algo divertido".

Recuerda a Michelle Thomas

En 'Cosas de casa' la actriz Michelle Thomas interpretó a Myra Monkhouse, la novia de Steve Urkel, pero con solo 30 años la actriz fallecía a los 30 años a consecuencia de un cáncer de estómago. En esta intervención Jaleel White ha querido recordarla emocionado: "Michelle Thomas se convirtió en una persona muy especial… literalmente no puedo decir su nombre o lloraré".

