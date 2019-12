'Juego de Tronos' llegó a su fin hace ya seis meses y todavía no hemos logrado despedirnos del todo de la ficción que nos ha acompañado durante más de ocho años. Conforme pasa el tiempo, cada vez son más los detalles que salen a la luz sobre algun personaje o el actor que le da vida que desconocíamos.

Como por ejemplo, la desagradable revelación de Kit Harington sobre Jon Snow con la que ya no le verás tan atractivo como lo era antes y es que ya sabéis que el actor saca siempre que puede su vena más bromista.

Además, como el final de la serie nos dejó un sabor agridulce, los fans siempre están buscando alguna que otra teoría para continuar la historia y de ahí salió la que aseguraba el regreso de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), sí, ESE regreso que estás pensando.

Sin embargo, seguro que no sabías (hasta ahora, claro) que Isaac Hempwtead Wright, el actor que interpretaba a Bran Stark, estuvo a punto de abandonar la serie por esta absurda razón.

Lo confesó en el programa de Conan O'Brien en Belfast (Irlanda). Y actor reveló que, a pesar de llevar al mitad de su vida siendo Bran Stark, quiso dejarlo casi de inmediato: "Solo recuerdo que estuvo lloviendo como todo el día. Y volví y dije algo como 'no creo que pueda hacer esto'. Esto no es para lo que me inscribí".

