Hace casi seis meses que 'Juego de Tronos' tuvo su polémico final y todavía no logramos superar lo que pasó en sus dos últimos y sorprendentes capítulos. ¡Cuidado! Si aún no has visto la última temporada de la serie de HBO (ya puedes ponerte al día), está noticia está plagada de spoilers.

Como podrás recordar, Jon Snow terminó con el futuro de Daenerys Targaryen y con ella el de toda la casa Targaryen después de traicionarla y matarla. Después de esta impactante escena, Drogon acabó con el Trono de Hierro y poco después cogió a su madre con sus garras y se la llevó fuera de Desembarco del Rey. Pero... ¿a donde?

Han sido muchas las teorías que han surgido respecto a este abierto final, como la que dice que el dragón se comió a su madre. Pero... ¿y si en realidad Daenerys regresa? Es decir, ¿y si el personaje de Emilia Clarke resucita? Dale al play al vídeo y descubre la teoría que asegura que esto es posible.

